شكرا لقرائتكم خبر عن حكم صومالى لإدارة لقاء إنيمبا النيجيرى والمصرى بالكونفدرالية وغانى يراقب المباراة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري، والمقرر إقامتها على استاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول "سليمان بشير"، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد"، فيما يقوم "أحمد حسن حسين" بمهام الحكم الرابع.

كما سيقوم الغاني بروسبير هاريسون أدو بمهام مراقب المباراة، ويتولى الإثيوبي جيزاتي أليميو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى أمادو نجويما من غينيا الاستوائية، بينما تتولى ليديا ياكو دونكور مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما يتولى النيجيري أديمولا اولاجايري مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

وتعادل المصري مع الزمالك في الجولة الرابعة بالكونفدرالية، سلبياً بدون أهداف، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الثاني في مجموعته خلف الزمالك المتصدر بثلاث نقاط.