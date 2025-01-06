شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أعلنت لجنة الحكام عقوبة إيقاف محمد العتبانى؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة بإيقاف الحكم محمد العتباني، حكم لقاء البنك الأهلي وبترول أسيوط في بطولة كأس مصر، وذلك بسبب انتشار فيديو للحكم في حوار قصير مع سامي الشيشيني مدير الكرة بنادي البنك الأهلي والحديث بشكل أثار جدلا كبيرا، خاصة أن تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمنع الإعلان عن عقوبة الحكام إلا أن الموقف مختلف، فعقوبة الإيقاف جاءت بسبب سلوكية انضباطية وليس الإيقاف، بسبب أخطاء فنية تحكيمية أو إدارية حدثت خلال المباراة.

لذلك كان يجب على اللجنة إعلان العقوبة حتى يتدارك قضاة الملاعب هذا الموقف مستقبلا، خاصة في ظل الأجواء المتوترة التى يمر بها قضاة الملاعب في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي.

يذكر أن فريق البنك الأهلى حقق الفوز على نظيره بترول أسيوط بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر 2024 – 2025.