شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفي الاسكواش تعلن اليوم عن أول تصنيف عالمي فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تعلن رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش اليوم، الاثنين، عن أول تصنيف عالمي في العام الجديد 2025، والذي من المقرر ألا يشهد تغييرا فى قائمة التوب 10 للرجال والسيدات، ويواصل علي فرج ونوران جوهر صدارتهما للتصنيف.

بينما تحدد بطولة كليفلاند كلاسيك المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، تغيرات التصنيف العالمي للأسكواش وفقاً لنتائجها، حيث تعد أول بطولة للمحترفين في العام الجديد.



ويستعد أبطال الإسكواش المصري للمشاركة في بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، بعد انتهاء أهم بطولات العام الماضي، حيث تعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة في العام الجديد، والتي تقام في الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصنف بطولة كليفلاند على أنها أحد البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.