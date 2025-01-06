شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يعود لتشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على إعادة محمد بسام إلى حراسة الفريق أمام طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

وغاب محمد بسام عن سيراميكا فى مباراته الماضية أمام لافيينا فى كأس مصر، التى فاز بها الفريق بثلاثية نظيفة، والتى تواجد خلالها محمود كوكو فى حراسة الفريق.

ويعيد أيمن الرمادى حارسه محمد بسام إلى حماية عرين الفريق أمام طلائع الجيش، بعدما منح فرصة المشاركة لمحمود كوكو الذى ظهر بشكل جيد خلال المباراة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع فى ترتيب دورى nile برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وتلقى خسارة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.