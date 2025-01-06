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لاعب الزمالك السابق: إبراهيم عادل أفضل من زيزو حاليا

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القاهرة - سامية سيد - قارن وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق بين إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأحمد مصطفى زيزو نجم الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وقال القباني، في تصريحات تليفزيونية: "إبراهيم عادل يقدم مستويات كبيرة مع بيراميدز، وخلال الفترة الأخيرة هو أفضل من زيزو".

وأضاف القباني: يجب محاسبة مجلس إدارة نادي الزمالك في حال رحيل زيزو عن صفوف الفريق بشكل مجاني.

وتابع نجم الزمالك السابق: أحمد القندوسي قادر على اللعب بشكل أساسي على حساب محمد مجدي أفشة وإمام عاشور، والأهلي خسر برحيله عن الفريق.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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