شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق: إبراهيم عادل أفضل من زيزو حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قارن وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق بين إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأحمد مصطفى زيزو نجم الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وقال القباني، في تصريحات تليفزيونية: "إبراهيم عادل يقدم مستويات كبيرة مع بيراميدز، وخلال الفترة الأخيرة هو أفضل من زيزو".

وأضاف القباني: يجب محاسبة مجلس إدارة نادي الزمالك في حال رحيل زيزو عن صفوف الفريق بشكل مجاني.

وتابع نجم الزمالك السابق: أحمد القندوسي قادر على اللعب بشكل أساسي على حساب محمد مجدي أفشة وإمام عاشور، والأهلي خسر برحيله عن الفريق.