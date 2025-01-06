شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر الـ72 ساعة لحكام الدورى الممتاز اليوم.. وأبو ريدة يؤكد قدوم خبير أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الإثنين فعاليات معسكر حكام الدوري الممتاز الذى انطلق الجمعة الماضي، وتم تقسيم الحكام إلى مجموعتين، كل فوج لمدة 36 ساعة، حيث بدأت المجموعة الأولى عصر الجمعة حتى مساء السبت، بينما الفوج الثانى بدأ ظهر أمس الأحد، وتختتم فعاليات المعسكر مساء اليوم الإثنين بحضور لجنة الحكام، وجيه أحمد وعزب حجاج وهشام صلاح مصطفى وفهيم عمر وجهاد جريشة، إلى جانب جيمس حنا وأحمد فاروق وسيد مراد.

كما حرصت اللجنة على توجيه الدعوة إلى كل من: أحمد الشناوى وجمال الغندور وعصام عبد الفتاح خبراء التحكيم ورحب وجيه أحمد في محاضرة الافتتاح بالحكام وبخبراء التحكيم، كما حرص على توجيه تعليمات عامة لجميع الحكام بضرورة الالتزام والانضباط والتركيز الشديد بهدف عدم تكرار الوقوع في الأخطاء قدر الإمكان حتى نحافظ على الثقة التي اكتسبها الحكام في الفترة الأخيرة.

وحرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، على الحضور إلى المعسكر واللقاء مع الحكام واللجنة في حضور الثنائي وليد درويش ومحمد أبوحسين عضوي المجلس.

وأكد المهندس هانى أبو ريدة للحكام خلال الجلسة الودية -التي كانت للدعم والمساندة ورفع الروح المعنوية- على دعم اتحاد الكرة للتحكيم المصرى والحكام بجميع فئاتها ومستوياته فنيًا وماديًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أن الأخطاء واردة فى كل العالم بشرط ألا تكون متكررة، وقال: ننتظر منكم الأفضل فى الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى ضرورة احترام رغبة الأندية وقرارها بالاتفاق مع رابطة الأندية والمجلس السابق على ضرورة الاستعانة بخبير أجنبى للتطوير، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبًا.