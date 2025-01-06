شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: هدفنا صدارة المجموعة بدورى أبطال أفريقيا.. وإبراهيم عادل أفضل موهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي النجار مدرب نادي بيراميدز، أن فريقه حقق فوزًا مهمًا على الترجي التونسي، في صراع صدارة ترتيب المجموعة بدوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الهدف من البداية كان هو الفوز رغم تأخره حتى نهاية اللقاء.

وقال النجار، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الفوز يقرّب بيراميدز من التأهل لدور المجموعات، بينما سيواجه ساجرادا الأنجولي، في مباراة صعبة أمام منافس لديه الأمل في التأهل.

وأشار إلى أن المباراتين المقبلتين في غاية الصعوبة، في ظل غياب المعلومات عن الفريقين المنافسين، إذ يحدد بيراميدز تأهله من خلال المباراتين المرتقبتين، مضيفًا: «هدفنا التأهل في صدارة المجموعة لأول مرة في تاريخ النادي».

وأوضح أن الفرق الأفريقية على ملعبها تكون منافسا قويا وندا كبيرا، بينما نتائجها خارج ملاعبها قد تكون خادعة.

وعن هدف إبراهيم عادل قال: «هدف عالمي، وهو لاعب يمكن وصفه بأفضل موهبة في مصر».

واختتم تصريحاته بأن إبراهيم عادل عقلية محترمة ومحترفة، تقبل قرار إيقافه في المباراة الماضية، بينما عندما احتاجه الفريق ظهر بأفضل شكل ممكن، وقاد فريقه إلى الفوز القاتل على حساب الترجي التونسي.