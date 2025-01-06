شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: علامات استفهام على أداء حسام أشرف مع الزمالك وزيزو خارج الخدمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل فريق الزمالك أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وقال القباني، في تصريحات تليفزيونية: "الأداء في مباراة الزمالك والمصري كان متوسطا، والسويسري كريستيان جروس كان هدفه التعادل في مواجهة اليوم".
وأضاف: هناك علامات استفهام على أداء حسام أشرف مع الزمالك، بعد حصوله على فرصة للمشاركة في المباريات الأخيرة بشكل أساسيا.
وتابع: المغربي محمود بنتايج يستحق المشاركة في المباريات بشكل أساسي على حساب أحمد فتوح، وزيزو كان خارج الخدمة أمام المصري بسبب تأثره بشكل كبير بملف تجديد عقده.
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