شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من محمد العتبانى حكم مباراة البنك الأهلى وبترول أسيوط على قرار إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

علق محمد العتباني حكم مباراة البنك الأهلي وبترول أسيوط في كأس مصر، على قرار لجنة الحكام بالاتحاد المصري، بإيقافه على خلفية المقطع المصور المنتشر له خلال الساعات الماضية مع سامي الشيشيني مدير الكرة في نادي البنك الأهلي.

كتب العتباني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد الله دائما وأبدًا.. وحسبي الله ونعم الوكيل في من قال فينا ما ليس فينا وكفى به وکیلا .. وعند الله تجتمع الخصوم، وقد جاء في وصية رسول الله لابن عباس رضي الله عنهما.. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح".





يذكر أن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر العتباني وهو يتحدث مع سامي الشيشيني، عضو الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، داخل ممر استاد القاهرة، حيث قال له "هيتحسبلك أي لعبة حتى لو "50٪ لـ 50٪"، وتسبب هذا التسريب في حالة من الاستياء في الشارع الرياضي.

وفاز البنك الأهلي بهدف دون رد، ليتأهل للدور الـ16 من البطولة، حيث سيواجه الفائز من المباراة التي ستجمع بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة، ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المُقبل.