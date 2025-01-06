شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تيم إف سى: حققنا فوزا مستحقا على الاتحاد.. ونستهدف مواصلة المشوار بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شرف المدير الفني لنادي تيم إف سي، أن فريقه كان متفوقًا أمام الاتحاد السكندري، ليستحق الفوز بهدفين دون رد، والتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، مشيدًا بحكم المباراة على الأداء المميز الذي قدمه.

وقال شرف، في تصريحات تليفزيونية، إن فريقه قدم أداءً رائعًا أمام الاتحاد السكندري الذي لعب بكامل نجومه، مشددًا على أن التمركزات الدفاعية لفريقه ساعدت في الفوز.

وأشار مدرب تيم، إلى أن رغبة فريقه كانت كبيرة للغاية في الفوز على الاتحاد السكندري، لمواصلة المشوار بكأس مصر، وهو ما تحقق بالفعل بفضل مجهود الجهاز الفني واللاعبين.

واختتم تصريحاته، بالحديث عن الأهلي، قائلًا: «الفريق يمر بفترة صعبة تسمى بالإحلال والتجديد، إذ فقد الكثير من لاعبيه المميزين خلال الفترة الماضية، والنادي قدره دائمًا هو اللعب على بطولة، لأن الجمهور دائمًا يطلب المكسب».