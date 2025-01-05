شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف البلايلى يسجل هدف التقدم للترجي التونسى فى شباك بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسى هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 56 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوى، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - وليد الكرتي، خط الهجوم؛ فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

وضم تشكيل الترجي التونسى كلاً من.. حراسة المرمى: أمان الله مميش، الدفاع: بن علي، توجاي، الجلاصي، بن حميدة، الوسط: أهولو، تقا ، كوناتي، الهجوم: ساس، البلايلي، موكوانا.

وجاء على مقاعد بدلاء الترجى: بن سعيد ، السميري، بوشنيبة، العزوني، أوڨبيلو، العايب، معشة، سويي، الجابري.



يتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.