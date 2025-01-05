شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر وينتظر الفائز من الزمالك وأبو قير والان مع تفاصيل الخبر

خطف مودرن سبورت بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر، بعد الفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد في دور الـ32.

ولجأ مودرن سبورت والشمس إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لمثلهما، وافتتح الشمس التسجيل عن طريق محمد سعد ومحمد إبراهيم قبل أن يتعادل مودرن سبورت بأقدام أحمد عاطف ودسوقى ثم نجح مودرن في تسجيل الهدف الثالث والرابع والخامس عن طريق أحمد عاطف وكاباكا وضياء السيد.

وينتظر مودرن سبورت في دور الـ16 ببطولة كأس مصر الفائز من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة المقرر لها الخميس المقبل فى دور الـ32.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي.

هجوم: أرنولد ايبا، أحمد عاطف.

وتواجد على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا.

وكان مودرن سبورت خسر المباراة الماضية أمام الإسماعيلي بثلاثية نظيفة اعتبارياً، وذلك بعد مخالفة مودرن سبورت للوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب فى المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السابعة من الدوري.

ويتذيل مودرن سبورت جدول مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، حيث لم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مواجهتين، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين، واستقبلت شباكهم 6.