شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وحسام أشرف وشلبي فى هجوم الزمالك أمام المصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري، المقرر لها السادسة مساء اليوم على استاد برج العرب، في الجولة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

يحتل نادي الزمالك المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حصدها الفريق الأبيض بعد الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع أنيمبا النيجيري بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على المصري بهدف نظيف، بينما يحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلف بلاك بولز صاخب المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، واستهل المصري مشواره في دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله، قبل أن يخسر من الزمالك بهدف نظيف.