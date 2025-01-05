شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى وإبراهيم عادل يقودان هجوم بيراميدز أمام الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا، ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - وليد الكرتي

خط الهجوم؛ فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

يتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.