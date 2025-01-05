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منتخب سلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية الفرق فى كأس العالم للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

الأحد، 05 يناير 2025 05:01 م

توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية الفرق رجال فى كأس العالم للناشئين تحت 20 سنة، المقامة في سويسرا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري.

وفاز المنتخب المصري بالذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على كازاخستان بنتيجة 45-30.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز في نصف النهائي على المنتخب إيطاليا بنتيجة 38-37 بعد أن اكتسح في دور ربع النهائي المجر بنتيجة 43-38، وحقق الفوز على بنتيجة 45-43 في دور الـ 16.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين من، محمود السيد و يوسف شامل و إسلام أسامة تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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