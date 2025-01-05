شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصري لمواجهة الزمالك فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه لخوض مباراته أمام الزمالك بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه مع الزمالك في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كلاً من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن .

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو، محمد الشامي، بابا بادجي.

يحتل نادي الزمالك المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حصدها الفريق الأبيض بعد الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع أنيمبا النيجيري بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على المصري بهدف نظيف، بينما يحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلف بلاك بولز صاخب المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، واستهل المصري مشواره في دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله، قبل أن يخسر من الزمالك بهدف نظيف.