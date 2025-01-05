شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم سبورتنج فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق غزل المحلة على سبورتنج بنتيجة 1-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم فى دور الـ 32 بكأس مصر، لينجح فى الحصول على تأشيرة التأهل لدور الـ16.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق المحلة عن طريق محمد عصام فى الدقيقة 43 و هو الهدف الوحيد للفريق فى اللقاء .

واستطاع فريق المحلة بقيادة مديره الفنى شوقى غريب فى التغلب على المعنويات المنخفضة واستعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الجولة الماضية بالدوري بهدف نظيف أمام البنك الأهلي.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، كان فريق سبورتنج خسر في مباراته الأخيرة بالقسم الثاني، أمام الترسانة بهدف نظيف، ويحتل سبورتنج المركز الـ 18 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز خلالهم في مباراتين، وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو سبورتنج 8 أهداف واستقبلت شباكهم 19.