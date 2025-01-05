شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نشوب حريق بسور نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء حسن موسى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، تفاصيل الحريق الذى شب منذ قليل بأحد المحال التجارية المتواجدة بسور النادى.

وقال حسن موسى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الأمر بسيط ولم يتأذى أحد، وهناك محل بسور نادى الزمالك يقوم صاحبه بأعمال التجديد والتطوير، وأثناء قيام العمال بهذا الأمر، قام أحدهم بقطع سيخ حديد بالصاروخ ما نتج عنه شرارة أدت لاشتعال النيران بالأقمشة المحيطة بالمحل، وتم إخماد النيران وانتهى الأمر".

فى سياق آخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حينما يواجه مواطنه المصري البورسعيدي فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

الزمالك يواجه المصرى وسط بعض الغيابات منها غيابات منذ فترة مثل المغربى محمود بنتايج، وناصر ماهر، وأحمد حمدى، ومحمد السيد، ومصطفى الزنارى، بالإضافة إلى زياد كمال (إصابة)، محمود الشناوي (فني)، عمر عبد العزيز (فني)، أحمد مجدي (فني)، حسن أبو المعاطي (فني)، محمد عاطف (فني)، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" (فني).

ومن المقرر أن يدفع كريستيان جروس بالقوة الضاربة في مواجهة المصرى البورسعيدى، حيث سيعمل الخواجة السويسرى على حسم اللقاء من الدقائق الأولى عن طريق زيادة القوة الهجومية للفارس الأبيض.

ويفتقد المصري لجهود اثنين من أهم لاعبيه في مواجهة الزمالك، وهما، ميدو جابر والذي كان قد تعرض لإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية، وكذلك باهر المحمدي مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بجانب الجزائري عبد الرحيم دغموم الذى يغيب بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.