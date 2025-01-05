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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 05 يناير 2025 04:05 م
شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 يناير 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، تطورات مهمة فى مفاوضات الأهلي مع مدافع زد خلال الميركاتو الشتوي، الإسماعيلى وأسوان ينهيان عقوبة إيقاف القيد.. وفيفا يرفعهما من قائمة الحظر.
أفشة يدخل حسابات كولر للمشاركة أساسياً فى تشكيل الأهلى أمام سموحة
دخل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق للعودة للتشكيل الأساسى فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري.
يترقب مسئولو النادي الأهلي موقف لاعبي الفريق الأجانب الذين سيرحلون عن النادي خلال يناير الجاري من أجل حسم مصير النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق مع القلعة الحمراء سواء بقيده في يناير الجاري أو التراجع عن الفكرة.
ينطلق اليوم معسكر الفوج الثاني لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف، فى إطار خطة لجنة الحكام لتطوير مستوي الحكام والارتقاء بمستواهم.
قرر اتحاد كرة السلة اختيار محمد الكردانى المدير الفنى السابق لفريق الجزيرة والمنستيرى، والمنتخب السعودى السابق، لتدريب المنتخب الوطنى الفترة المقبلة، وذلك بعد رفض الكندى روى رانا والإسبانى أوجستى بوش تولي المسئولية.
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