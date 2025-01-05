7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 يناير 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، تطورات مهمة فى مفاوضات الأهلي مع مدافع زد خلال الميركاتو الشتوي، الإسماعيلى وأسوان ينهيان عقوبة إيقاف القيد.. وفيفا يرفعهما من قائمة الحظر.

حسم مسئولو الأهلي صفقة مصطفى العش لاعب فريق زد بنسبة كبيرة، بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الناديين، ومن المقرر أن يوقع اللاعب عقود انتقال للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، وجار الاتفاق حالياً بين الناديين حول بعض اللاعبين الصاعدين المقرر انتقالهم لنادى زد لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

أفشة يدخل حسابات كولر للمشاركة أساسياً فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

دخل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق للعودة للتشكيل الأساسى فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، مع دقات السادسة مساءً، حيث يحل نادي الزمالك ضيفاً على المصري ، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث كل فريق عن حسم الثلاث نقاط، وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

يترقب مسئولو النادي الأهلي موقف لاعبي الفريق الأجانب الذين سيرحلون عن النادي خلال يناير الجاري من أجل حسم مصير النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق مع القلعة الحمراء سواء بقيده في يناير الجاري أو التراجع عن الفكرة.

ينطلق اليوم معسكر الفوج الثاني لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف، فى إطار خطة لجنة الحكام لتطوير مستوي الحكام والارتقاء بمستواهم.

قرر اتحاد كرة السلة اختيار محمد الكردانى المدير الفنى السابق لفريق الجزيرة والمنستيرى، والمنتخب السعودى السابق، لتدريب المنتخب الوطنى الفترة المقبلة، وذلك بعد رفض الكندى روى رانا والإسبانى أوجستى بوش تولي المسئولية.