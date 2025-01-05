شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب بلوزداد: بالتأكيد الأهلي سيتأهل من المجموعة.. وسنقاتل للصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، عن حظوظ فريقه وحظوظ الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز أورلاندو بايرتس على استاد أبيدجان وتصدره المجموعة.

وقال عبد القادر عمراني، فى تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "المباريات المقبلة مباريات كؤوس، وكل فريق سيحاول التأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف المدير الفني لـ شباب بلوزداد، "بالتأكيد الأهلي سيتمكن من التأهل عن هذه المجموعة، لكن مهمتنا ستكون أصعب، وما يهمنا ألا نخسر حتى تبقى حظوظنا في التأهل قائمة حتى الوقت الأخيرة".

وعن إيقاف سلسلة اللاهزيمة، قال عمراني، "لا تعني لي هزيمة الأهلي حتى شيء، وهذا لا ينقص من قيمة الفريق واللاعبين، وكان الأهم بالنسبة لي الفوز بالنقاط الثلاث، وليس كسر الرقم القياسي للأحمر، والفريق قادر على الفوز في المباريات المقبلة.

واختتم عبد القادر عمراني قائلا، "وسام أبو علي كان خطيرا فى مباراة الذهاب، لكن أوقفنا الخطورة في لقاء الإياب بالجزائر".