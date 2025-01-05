شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب من اتحاد الكرة جدولة مستحقات النجوم لبدء قيد الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

طلب المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادى الإسماعيلى، من مسئولى اتحاد الكرة السماح للنادى بجدولة مستحقات نادى النجوم لبدء قيد صفقات جديدة للدراويش فى الميركاتو الحالى بعد قرار رفع إيقاف القيد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الأسبوع الماضي قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو الماضي.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

وأخطر الاتحاد الدولى "فيفا" الاتحاد المصري لكرة القدم برفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى الاسماعيلى اليوم الاحد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عبر موقعه الرسمي إيقاف القيد على النادي الإسماعيلي بسبب كثرة الشكاوى من اللاعبين الأجانب.

ومن جانبه هنأ محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، إدارة الإسماعيلي بعد رفع العقوبة التأديبية لسوء السلوك الرياضي مع اللاعبين والمدربين.

وقال محمد الطويلة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نهنئ الإسماعيلي على نجاحه في رفع العقوبة التأديبية الخاصة بسوء السلوك، وهذه العقوبة تعد إهانة لا نرضاها لأي نادٍ مصري".

وأضاف رئيس النجوم، "هذا الرفع لا علاقة له بأزمة النجوم مع الإسماعيلي التي حصلنا على قرار نهائي من الكأس بأحقية النجوم، والتي لا يوجد بها استئناف أو تظلم، ونتمسك بحقوقنا التى دافعنا عنها خلال 4 سنوات وأكثر".

وسبق لنادى النجوم الحصول على حكم بأحقيته في تقاضي 24 مليون جنيه من النادي الإسماعيلى مقابل بيع إبراهيم حسن من الدراويش إلى الزمالك، دون حصول النجوم على النسبة المخصصة له من هذه الصفقة.

جدير بالذكر أن النجوم ينتظر قرارا جديدا في أسرع وقت من الاتحاد الدولي بإضافة 18٪ جديدة على المبلغ والزيادات بسبب التأخير على نادي الإسماعيلي، وفقا للمادة 21: "يجوز أن يُؤمر بدفع سعر فائدة قدره 18٪ سنويًا للدائن اعتبارًا من تاريخ قرار لجنة التأديب الصادرة فيما يتعلق بقرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن استئناف ضد قرار (مالي) صادر عن هيئة أو لجنة أو شركة تابعة أو هيئة تابعة للفيفا" .