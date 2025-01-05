شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. آخر موعد لاستلام أوراق التقديم للمحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الاتحاد المصري لكرة القدم ، الخميس المقبل، باب التقدم للمحاضرين من ذوي المؤهلات العلمية لاعتمادهم من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتسلمت الإدارة الفنية باتحاد الكرة السير الذاتية لـ25 محاضرا حتى الآن، وتحدد الخميس المقبل كآخر موعد لاستقبال السير الذاتية بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تصل لجنة من الاتحاد الأفريقي لتنظيم مقابلات ولقاءات مع المحاضرين المتقدمين للبت في طلبات الاعتماد .

ووضع اتحاد الكرة مجموعة من المعايير لاختيار المحاضرين:

1. مؤهل علمي عالي .

2. لا يقل السن عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة .

3. خبرة في مجال التدريب لا تقل عن 5 سنوات .

4. خبرة في مجال تدريب كرة القدم .

5. حاصل على دبلومة التدريب الأفريقية لا تقل عن المستوى الذي سيدرس فيه أو ما يعادلها في أسيا أو أوربا .

6. ألا يكون قد تم شطبه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم .

7. ألا تكون قد وقعت عليه عقوبات مخلة بالأداب أو الشرف .

8. أن يكون أي محاضر قادرًا على إجراء دورات كاملة بناءً على مستوى مؤهلاتهم وخبراتهم .

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