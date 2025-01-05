شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على سبورتنج بهدف فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فريق غزل المحلة على سبورتنج بنتيجة 1-0 بالشوط الأول عن طريق محمد عصام فى الدقيقة 43 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين فى دور الـ 32 بكأس مصر، حيث يبحث كل فريق عن تأشيرة التأهل لدور الـ16.

ويخوض فريق المحلة بقيادة مديره الفنى شوقى غريب اللقاء بمعنويات منخفضة، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الجولة الماضية بالدوري بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، بينما يسعى سبورتنج إلى تحقيق الفوز من أجل إنجاز الوصول إلى دور الـ 16 .

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، كان فريق سبورتنج خسر في مباراته الأخيرة بالقسم الثاني، أمام الترسانة بهدف نظيف، ويحتل سبورتنج المركز الـ 18 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز خلالهم في مباراتين، وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو سبورتنج 8 أهداف واستقبلت شباكهم 19.