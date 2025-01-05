شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل احتفالية دعم منتخب اليد قبل المشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قناة أون تايم سبورتس، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، احتفالية تنظمها الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية والاتحاد المصري لكرة اليد ، حفلا لدعم وتحفيز المنتخب الوطني الأول للرجال استعدادًا لمشاركته في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل.

ويقام الحفل في أحد الفنادق الكبري بمدينة 6 أكتوبر، بحضور كوكبة من الشخصيات الرياضية البارزة، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية ، والكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ومجلس ادارته النائب خالد ديوان والكابتن نبيل خشبة .



إحتفالية اليد

ويخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة العالم ضمن مجموعة تضم منتخبات " الأرجنتين و البحرين وكرواتيا" .. ومن المنتظر ان تشهد بطولة العالم في نسختها الأوروبية منافسات شديدة الصعوبة خاصة انه تستضيفها ثلاثة من القوي العظمي في عالم كرة اليد الدنمارك والنرويج وكرواتيا .

ومنذ تولي اتحاد اليد المسئولية برئاسة الكابتن خالد فتحي ورغم ضيق الوقت ، تحول الاتحاد الي خلية نحل استعدادا للمنافسات القوية التي تنتظر الفراعنة في كاس العالم ، ويسعي المجلس الجديد لتوفير كل متطلبات الجهاز الفني بقيادة الإسباني باستور وتذليل اي عقبات تواجهه قبل المونديال ، بعدما استمع رئيس الاتحاد الي الخواجه باستور باستفاضة خلال اجتماع هام لوضع النقاط فوق الحروف والتجهيز للمستقبل القريب .