شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيف المبارزة يتأهل لنهائى كأس العالم ويضمن ميدالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 03:34 م

تأهل منتخب مصر لسيف المبارزة، لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة في سويسرا خلال يومي 4 و5 يناير الجاري.

واستطاع منتخب سيف المبارزة الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 37/38 ليتأهل بذلك للمباراة النهائية ويضمن ميدالية لمصر.

وبدأ المنتخب المصري مشواره بالتأهل مباشرة لدور الـ 16، ثم تأهل لدور ربع النهائي بالفوز على السعودية بنتيجة 45-43، وبعدها الفوز على المجر بنتيجة 43 - 38 ليتأهل لنصف النهائي.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين من محمود السيد ويوسف شامل وإسلام أسامة تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.