شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتعادل مع الشمس 2-2 فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 03:30 م

تعادل مودرن سبورت مع الشمس بهدفين لمثلهما في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

افتتح الشمس التسجيل عن طريق محمد سعد ومحمد إبراهيم قبل أن يتعادل مودرن سبورت بأقدام أحمد عاطف ودسوقى لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى 2-2.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي.

هجوم: أرنولد ايبا، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا.

وكان مودرن سبورت خسر المباراة الماضية أمام الإسماعيلي بثلاثية نظيفة اعتبارياً، وذلك بعد مخالفة مودرن سبورت للوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب فى المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السابعة من الدوري.

ويتذيل مودرن سبورت جدول مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، حيث لم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مواجهتين، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين، واستقبلت شباكهم 6.