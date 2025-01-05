شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيبى أبرز غيابات بيراميدز أمام الترجى الليلة فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد بيراميدز لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعيد بيراميدز في مباراة الليلة جهود نجمه إبراهيم عادل بعد انتهاء الإيقاف بسبب الاعتراض على قرار الجهاز الفني في مباراة فاركو، وشهدت قائمة بيراميدز عودة رمضان صبحي؛ حيث غاب عن آخر 4 مباريات.

وكان مصطفى المنيري قد كشف عن غياب الرباعي محمد الشيبي، ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي دونجا، وأحمد سامي، عن مباراة الترجي التونسي؛ بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق أيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى الحكم الكونغولي، جيسي نكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي، الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني، الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا، الحكم الرابع، وهو من إفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي، من جيبوتي، بينما يراقب أداء الحكام رشيد سانوسي، من سيراليون، أما المنسق العام فهو محمد جيندور، من الجزائر.