شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر جدول ترتيب دورى سيدات كرة اليد.. والزمالك ثانياً والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى ترتيب دورى العمومى، بعد انتهاء الجولة السادسة، ذلك بحصوله على 16 نقطة، يليه الزمالك برصيد 14 نقطة.

فيما يأتى سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 12 نقطة يليه سموحة فى المرتبة الرابعة بنفس الرصيد.



ترتيب سيدات اليد

وتشهد الجولة السابعة المحدد لها 11 يناير مواجهات بين كل من، الأهلى مع الزهور وسموحة مع سبورتنج والشمس مع الجزيرة و الطيران مع الزمالك .

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.