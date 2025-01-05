شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم: انتهاء أزمة قيد الإسماعيلي تخص العقوبة التأديبية.. ومتمسكون بحقوقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد الطويلة ، رئيس نادي النجوم، إدارة الإسماعيلي بعد رفع العقوبة التأديبية لسوء السلوك الرياضي مع اللاعبين والمدربين.

وقال محمد الطويلة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نهنئ الإسماعيلي على نجاحه في رفع العقوبة التأديبية الخاصة بسوء السلوك، وهذه العقوبة تعد إهانة لا نرضاها لأي نادٍ مصري".

وأضاف رئيس النجوم، "هذا الرفع لا علاقة له بأزمة النجوم مع الإسماعيلي التي حصلنا على قرار نهائي من الكأس بأحقية النجوم، والتي لا يوجد بها استئناف أو تظلم، ونتمسك بحقوقنا التى دافعنا عنها خلال 4 سنوات وأكثر".

وسبق لنادى النجوم الحصول على حكم بأحقيته في تقاضي 24 مليون جنيه من النادي الإسماعيلى مقابل بيع إبراهيم حسن من الدراويش إلى الزمالك، دون حصول النجوم على النسبة المخصصة له من هذه الصفقة.

جدير بالذكر أن النجوم ينتظر قرارا جديدا في أسرع وقت من الاتحاد الدولي بإضافة 18٪ جديدة على المبلغ والزيادات بسبب التأخير على نادي الإسماعيلي، وفقا للمادة 21: "يجوز أن يُؤمر بدفع سعر فائدة قدره 18٪ سنويًا للدائن اعتبارًا من تاريخ قرار لجنة التأديب الصادرة فيما يتعلق بقرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن استئناف ضد قرار (مالي) صادر عن هيئة أو لجنة أو شركة تابعة أو هيئة تابعة للفيفا" .