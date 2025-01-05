شكرا لقرائتكم خبر عن تيخوانا المكسيكي لليوم السابع: طلبات الزمالك سبب فشل ضم حسام عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف خوان بابلو سانتياجو، المدير الرياضى لتيخوانا المكسكيى، والذى يقوده فنياً الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الأسبق للزمالك، سبب تعثر مفاوضات ضم حسام عبد المجيد من القلعة البيضاء.

وأكد المدير الرياضى لـ تيخوانا، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع مسئولى نادى الزمالك لضم حسام عبد المجيد مدافع القلعة البيضاء، خاصة أن مطالب النادى المادية عطلت الصفقة.

وأشار المدير الرياضى لتيخوانا المكسيكى إلى أن أوسوريو كان يرغب فى ضم حسام عبد المجيد من الزمالك لقناعته بإمكانياته وقدراته الفنية، إلا أن طلبات الزمالك حالت دون انتقال اللاعب إلى صفوف فريق تيخوانا.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق تيخوانا المكسيكي، أكد أنه ما زال متمسكاً بضم حسام عبد المجيد مدافع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة أنه مقتنع بمستواه وبإمكانياته.

وقال أوسوريو، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مسئولي تيخوانا المكسيكي وعلى رأسهم جورج هانك رون رئيس النادي هو الذي يقود المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك، والذى من حقه حسم مصير اللاعب من الانضمام للفريق حسب الاتفاقات، موضحاً أنه ينتظر ما تسفر عنه المفاوضات قبل أن تنتهى بالفشل.