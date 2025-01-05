شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جروس مع الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المصري البورسعيدى بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث كل فريق عن حسم الثلاث نقاط، وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ويبحث السويسري جروس المدير الفني للزمالك عن تحقيق أول فوز مع الفارس الأبيض بالكونفدرالية، حيث قاد الفريق لأول مرة في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ثم مباراة الطلائع التي انتهت بالتعادل أيضاً ولكن بنتيجة 2-2، ثم حقق الفوز فى الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري بالجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

وسبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019. أرقام جروس مع الزمالك أرقام جروس مع الزمالك أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط. وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً. وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1). بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية. وفى مباراته الاولى بالولاية الثانية تعادل جروس مع سيراميكا بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الطلائع 2-2 ثم فاز على الاتحاد السكندري 2-0.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.