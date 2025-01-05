شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يعقد محاضرة للاعبين وتدريبات بدنية 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالأحد، 05 يناير 2025 01:30 م
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة، والتى تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة استمرت لمدة 20 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، وأدى عدد من اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس الفريق، اشتمل على تدريبات متنوعة، في إطار التحضير لمباراة سموحة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.
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