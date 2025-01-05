شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يعقد محاضرة للاعبين وتدريبات بدنية 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 01:30 م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة، والتى تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباريات ‏القادمة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة استمرت لمدة 20 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، وأدى عدد من ‏اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.‏

وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس الفريق، اشتمل على تدريبات متنوعة، في إطار التحضير لمباراة سموحة التي تقام على استاد ‏القاهرة الدولي.‏