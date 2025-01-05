شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام الشمس فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 02:24 م

أعلن الفرنسي فرانك دوماس، المدير الفني لفريق مودرن سبورت ، تشكيل الفريق لمواجهة فريق الشمس بمسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أرنولد ايبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا.

ويستضيف بعد قليل وفي الثانية والنصف مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق الشمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دورالـ32 من مسابقة كأس مصر.