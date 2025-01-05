شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى متحدثا رسميا لاتحاد كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد كرة السلة اختيار عمرو مصيلحى ، رئيس الاتحاد، متحدثا رسميا وإعلاميا للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد خلال الساعات الماضية.

وعقد اتحاد السلة اجتماعا، تم خلاله اتخاذ عدة قرارات منها تعيين محمد الكردانى مديرا فنيا لمنتخب الرجال، وعمرو عاصم لمنتخب السيدات.

كما قرر اتحاد السلة اختيار الثنائي محمد فتحى وطارق سعيد عضوى مجلس الإدارة فى منصب نائب رئيس الاتحاد، وذلك خلال الجلسة الأخيرة التى عقدت بمقر الاتحاد خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المقرر أن يكون الثنائي نائبين لرئيس الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن القرارات التى اتخاذها خلال الجلسة

كانت انتخابات اتحاد السلة اسفرت عن فوز عمرو مصيلحى برئاسة الاتحاد، ومعه فى العضوية كلا من محمد فتحى، طارق سعيد، محمد نبيل، محمد إيهاب محسن، أحمد الشرقاوى، مصطفى فوزى، نيرة عبد الحميد، بالإضافة إلى أيمن على.