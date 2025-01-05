شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام سبورتنج فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه أمام سبورتنج، فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد قليل فى دور الـ 32 بكأس مصر، حيث يبحث كل فريق عن تأشيرة التأهل لدور الـ16.

وجاء التشكيل كالتالى :



تشكيل غزل المحلة

ويخوض فريق المحلة اللقاء بمعنويات منخفضة، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الجولة الماضية بالدوري بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، بينما يسعى سبورتنج إلى تحقيق الفوز من أجل إنجاز الوصول إلى دور الـ 16 .

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، كان فريق سبورتنج خسر في مباراته الأخيرة بالقسم الثاني، أمام الترسانة بهدف نظيف، ويحتل سبورتنج المركز الـ 18 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز خلالهم في مباراتين، وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو سبورتنج 8 أهداف واستقبلت شباكهم 19.