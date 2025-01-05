شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الترجى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل الترجي التونسى ضيفا على بيراميدز باستاد الدفاع الجوي مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

يتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.

وحقق الترجي الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة التي أقيمت في تونس.

وحدد مسئولو نادي بيراميدز مدرجات الثالثة يمين لحضور 480 مشجعا من جمهور فريق الترجي التونسي خلال المباراة التي ستجمعهما باستاد الدفاع الجوي في منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وخصص بيراميدز 125 تذكرة مجانية من أصل الـ 480، على أن يتم عرض 355 تذكرة للبيع بقيمة 1300 جنيه لكل تذكرة، مع تحديد 20 تذكرة vip، و2 لونج غرف فى استاد الدفاع الجوي سعة كل غرفة 10 مشجعين. على أن تكون أسعار تذاكر جمهور بيراميدز بقيمة 75 جنيها، خاصة أن النادي المستضيف له مطلق الحرية في تحديد اسعار التذاكر الخاصة به.

وسيقود مباراة بيراميدز والترجي طاقم تحكيم كونغولي بقيادة حكم الساحة ميسي جيسي أوفيد نكونكو، ويعاونه الثنائي ستيفين موتاسي مويو ومالوندي شاني يانيس.بيراميدز يلعب ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.