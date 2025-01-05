شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 01:30 م

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفارس الأبيض الفوز على المصري في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة. وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف اللقاء الوحيد لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 62. ويتربع نادي الزمالك على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الكونفدراليةوجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

المركز الأول: الزمالك: 7 نقاط

المركز الثاني: بلاك بولز: 4 نقاط

المركز الثالث: المصري البورسعيدي: 4 نقاط

المركز الرابع: إنيمبا النيجيري: نقطة واحدة

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة فى المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.