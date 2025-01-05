شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحاضر لاعبى الزمالك فى فندق الإقامة قبل مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

يحاضر السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق فى فندق الإقامة قبل مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها اليوم الأحد باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يشرح جروس خلال المحاضرة الأخيرة تعليماته الأخيرة للاعبى الزمالك، ويطالبهم بتنفيذ الخطة من أجل الحصول على الثلاث نقاط ومواصلة صدارة المجموعة.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط قبل مواجهة المصرى البورسعيدى اليوم الأحد على ملعب برج العرب في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

الزمالك 7 نقاط

بلاك بولز 4 نقاط

المصرى 4 نقاط

إنيمبا نقطة وحيدة

واستهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع إنيمبا النيجيري 2-2 ثم الفوز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1 ثم الخسارة من الزمالك بهدف دون رد.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي بقيادة حكم الساحة الجزائري "لحلو بن براهم "، ومعه مساعد الحكم الأول الجزائري " حمزة بوزيت " ، ومساعد الحكم الثاني التونسي "يوسف الجامي " ، فيما يقوم الجزائري " يوسف قاموح " بمهام الحكم الرابع.