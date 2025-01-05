شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يجري جراحة ناجحة ويغيب عن الطلائع 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أجرى عمر رضوان، حارس مرمى طلائع الجيش، جراحة كسر فى الساعد بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه للإصابة فى مباراة الأوليمبى الأخيرة بكأس مصر.

وتأكد غياب الحارس عن الطلائع لمدة 3 أشهر، حيث وضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى للفريق برنامجا تأهيليا له للتعافى من الإصابة.

ومن المقرر أن يغادر عمر رضوان المستشفى اليوم بعد إجراء الجراحة، وحرص زملاء الحارس والجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى على الاطمنئان عليه.

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 7 لقاءات بفوزين وتعادلين و 3 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.