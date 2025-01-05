شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لـ"الخليج 365": أكرم توفيق خارج حساباتنا نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بـ نادى بيراميدز حقيقة دخول أكرم توفيق، لاعب فريق الكرة الأول بـ النادى الأهلى، ضمن حساباتهم من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أو الانضمام للفريق السماوى فى نهاية الموسم "مجانًا" نظرًا لانتهاء تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أكرم توفيق خارج حسابات بيراميدز نهائيًا ولم يتم التفاوض مع اللاعب، كما روج البعض، مشيرًا إلى أن بعض الوكلاء يسعون لتسويق اللاعب.

وحسم أكرم توفيق لاعب الأهلي مستقبل بقائه في القلعة الحمراء، بعدما فاتحه النادي في ملف تجديد عقده، في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب عرضا مغريا من نادي الشمال القطري.

وعلم ”الخليج 365” أن أكرم توفيق وقع عقود انتقاله إلى نادي الشمال القطري بدءاً من الموسم المقبل، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري، حيث وقع اللاعب على عقود الانضمام إلى الشمال في أول يناير الجاري خلال فترة السماح القانونية، وقبل السفر رفقة الأهلي إلى الجزائر.

وكشف مصدر مقرب من أكرم توفيق لاعب الأهلي آخر تطورات ملف رحيله عن القلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل عقب نهاية عقده مع الأهلي، خاصة بعد تأخر ملف تجديد عقده مع مسئولي القلعة الحمراء.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى الوقت الحالي، باعتباره يقضي آخر ستة أشهر في عقده مع القلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن أكرم توفيق أنهى اتفاقه مع الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه لمدة 3 مواسم قادمة بدءا من الصيف المقبل، مقابل الحصول على 3 ملايين و700 ألف دولار، بواقع مليون دولار فى الموسم الأول و1.2 مليون دولار في الموسم الثاني و1.5 مليون دولار في الموسم الثالث.

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق رفض العرض المقدم من مسئولي النادي الأهلي بتجديد عقده مقابل الحصول على 18 مليون جنيه فى الموسم، وكان يرغب فى الحصول على راتب سنوي بقيمة 30 مليون جنيه، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن أكرم توفيق أنهى الاتفاق مع مسئولي الشمال القطري وتوقيع العقد قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

وأضاف المصدر أن أكرم توفيق سينضم إلى الشمال القطري بدءا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.