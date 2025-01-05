شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام على ماهر أمام الزمالك قبل لقاء الليلة فى الكونفدرالية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره المصري في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة برفقة كل من، بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

إجمالاً.. واجه علي ماهر المدير الفنى للمصري البورسعيدى نادي الزمالك في 15 مباراة سابقة خلال توليه تدريب أندية الدوري، حقق 3 انتصارات كانت فى المواجهات الأخيرة بين المصري والزمالك بالدور الأول والثانى بالدوري المصري النسخة الماضية والتي فاز بها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف ثم بهدفين مقابل هدف ثم فى الدور الاول للنسخة الحالية بهدف دون رد، وحقق على ماهر تعادلا وحيدا، بينما تلقى الهزيمة فى 11 مباراة أخرى أمام الفارس الأبيض أخرها الخسارة بهدف دون رد فى لقاء الجولة الثالثة بالنسخة الحالية لبطولة الكونفدرالية.

أرقام على ماهر أمام الزمالك

يدخل المصري مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط للحفاظ على فرصة التأهل، ورصدت إدارة النادي البورسعيدي مكافآت مادية لتحفيز اللاعبين لاستعادة الانتصارات بالبطولة الأفريقية، كما عكف الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر على مراجعة المباريات السابقة للزمالك وآخرها مواجهة الاتحاد السكندري لاستكشاف الفريق الأبيض في شكله الجديد تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، وحذر علي ماهر لاعبيه من الهفوات الدفاعية خاصة وأن الزمالك يمتلك العديد من أصحاب المهارات الفردية القادرين على إحداث الفارق في أي لحظة.

كما شدد علي ماهر على ضرورة استغلال الفرص وعدم تكرار إهدار الأهداف الذي حدث في المباريات الأخيرة للفريق، مطالباً بعدم التسرع في إنهاء الهجمات والالتزام بالتعليمات الفنية وعدم الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة، مطالباً لاعبيه بمصالحة الجماهير في مواجهة الفريق الأبيض وحصد الثلاث نقاط للمنافسة على قمة المجموعة.

ويفتقد المصري لجهود اثنين من أهم لاعبيه في مواجهة الزمالك، وهما، ميدو جابر والذي كان قد تعرض لإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية، وكذلك باهر المحمدي مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ويراهن على ماهر على تألق الجزائري عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن في هجوم الفريق البورسعيدي.