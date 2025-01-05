شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يعود لتشكيل الأهلى أمام سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفنى للنادى الأهلى ، على عودة لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو للتشكيل الأساسي فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري المصري.

وجلس بيرسى تاو على مقاعد البدلاء فى مباراة المارد الأحمر الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بـ دوري أبطال أفريقيا وشارك فى الشوط الثانى بديلا.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.