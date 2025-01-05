شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني ينتظم في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن هاني انتهى من تنفيذ برنامج الإعداد والتأهيل الخاص به بعد الإصابة.

وأوضح طبيب الفريق أن محمد هاني تعافى من إصابة الجزع في الرباط الخلفي للركبة، وأن انتظامه في المران بدأ من اليوم تدريجيا لتجهيزه للمرحلة القادمة؛ تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وتعرض محمد هاني للإصابة في الرباط الخلفي للركبة خلال مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي بالسعودية التي خسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد بعد العودة من الجزائر أمس عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والمحدد لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.