شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغيب عن مران الأهلي لإصابته بنزلة برد قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 01:12 م

تعرض محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، لنزلة برد شديدة غاب على إثرها عن التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن كهربا أصيب بنزلة برد شديدة حالت دون مشاركته فى التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الفريق أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد غداً يتحدد فى ضوئه موعد انتظامه فى تدريبات الفريق.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد بعد العودة من الجزائر أمس عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والمحدد لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.