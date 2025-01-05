شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تحسن حالة عمر كمال عبد الواحد من آلام الركبة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 01:11 م

واصل عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أداء التدريبات التأهيلية والاستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن عمر كمال يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ بسبب آلام الركبة التي عانى منها مؤخرا.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب أجرى أشعة مؤخرا، وأن حالته مطمئنة، فيما يقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم، الأحد، بعد العودة من الجزائر أمس عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والمحدد لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.