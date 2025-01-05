شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الترجي أمام الأندية المصرية قبل مواجهة بيراميدز الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد بيراميدز لمواجهة الترجى التونسى في السادسة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

مباراة الليلة هى المواجهة الخامسة والأربعين بين الترجي والأندية المصرية في تاريخ المسابقات الأفريقية، والتي يطمح بطل تونس من خلالها إلى تحقيق فوزه الـ12، علما بأن الترجي فاز على 4 من 5 أندية مصرية واجهها قاريا، بينما استعصى عليه ذلك أمام الإسماعيلي.

ومنذ أول مواجهة بين الترجي التونسي ونادي الترسانة، في كأس إفريقيا للأندية البطلة 1986، (دوري أبطال إفريقيا حاليا)، التقى الترجي بأربعة أندية مصرية في المسابقات الإفريقية وهي الأهلي (24 مواجهة) والزمالك (13 مواجهة) والإسماعيلي (4 مباريات) والترسانة ( مباراتان اثنتان).

واجه الترجي التونسي نادي الترسانة في نسخة الأندية البطلة 1986، وتعادل الفريقان في مصر دون أهداف قبل أن يجسد كل من سمير الخميري وبسام الجريدي أفضلية بطل تونس في ذلك الوقت بالفوز (2 ـ 0) والمرور للدور ربع النهائي.

والتقى الترجي والأهلي 24 مرة في المسابقات الإفريقية، أي في 12 رهانا، كانت الغلبة فيها للأهلي في وذلك بفوزه في 11 مباراة مقابل فوز الترجي في 4 مباريات في حين حسم التعادل 9 مباريات.

وفاز الفريق الأحمر والأصفر على الزمالك في 5 مباريات على منافسه في حين حقق الزمالك أيضا 5 انتصارات كان آخرها في نسخة 2022 بدور المجموعات بفوزه (3 -1) فيما حسمت نتيجة التعادل 3 مباريات.

بينما التقى الترجى والاسماعيلى للمرة الأولى في نسخة 1995، وفاز الإسماعيلي في تونس بهدف دون رد وتعادل الفريقان دون أهداف في الإسماعيلية ليعبر الدراويش للدور ربع النهائي.

وفي نسخة دوري الأبطال 2003، كسب الدراويش من جديد مواجهتهم مع الترجيين وفازوا عليهم في نصف النهائي (3 ـ 1) في الذهاب ومثلها في الإياب بفضل أهداف أحمد فتحي ومحمد محسن أبو جريشة ودرامان تراوري.

وفى النسخة الحالية حقق الترجى التونسى الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى رادس.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى الحكم الكونغولي، جيسي نكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي، الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني، الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا، الحكم الرابع، وهو من إفريقيا الوسطى.



ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي، من جيبوتي، بينما يراقب أداء الحكام رشيد سانوسي، من سيراليون، أما المنسق العام فهو محمد جيندور، من الجزائر.