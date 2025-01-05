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شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 154 مباراة جمعت الزمالك والمصري قبل مواجهة الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 05 يناير 2025 12:45 م
مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تقام في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية.
الزمالك واجه المصري في 154 مباراة بجميع البطولات المختلفة، حقق الزمالك 87 انتصارًا، مقابل 32 للمصري، وحسم التعادل 35 مباراة، سجل الزمالك 246 هدفًا، واستقبلت شباكه 124 هدفًا.
تاريخ 154 مباراة جمعت الزمالك والمصري
حمادة إمام وعلى خليل هما هدافا الزمالك أمام المصرى برصيد 11 هدفا لكل منهما، ويعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الزمالك مشاركة بتاريخ مواجهاته ضد المصري برصيد 18 مباراة.
تاريخياً سبق والتقى الفريقان في 128 مباراة سابقة ببطولة الدوري، حقق خلالها نادي الزمالك 74 انتصارا، مقابل 24 فوزا للنادي المصري كان آخرها الفوز في لقاء الدور الاول بالدوري النسخة الحالية، بينما حسم التعادل نتيجة 30 مواجهة أخرى بين الفريقين، وسجل الزمالك 203 أهداف فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 97.
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