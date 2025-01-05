شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 154 مباراة جمعت الزمالك والمصري قبل مواجهة الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تقام في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

الزمالك واجه المصري في 154 مباراة بجميع البطولات المختلفة، حقق الزمالك 87 انتصارًا، مقابل 32 للمصري، وحسم التعادل 35 مباراة، سجل الزمالك 246 هدفًا، واستقبلت شباكه 124 هدفًا.

تاريخ 154 مباراة جمعت الزمالك والمصري

حمادة إمام وعلى خليل هما هدافا الزمالك أمام المصرى برصيد 11 هدفا لكل منهما، ويعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الزمالك مشاركة بتاريخ مواجهاته ضد المصري برصيد 18 مباراة.