شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن اللقب فى 3 مراحل سنية ببطولة بريطانيا لناشئي الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 12:42 م

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات نصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش، والتي تقام فى برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 6 يناير الجاري.

وتأهل 28 لاعباً ولاعبة من مصر إلى نصف نهائي بطولة بريطانيا لناشئي الاسكواش، وضمنت مصر اللقب ومنصة تتويج مصرية بالكامل فى 3 منافسات هى:

ناشئين تحت 11 سنة: بعد تأهل الرباعى أنس توفيق، ريان غزلان، سليم سليمان، حسين غنيم إلى نصف النهائى.

تحت 13 سنة ناشئات: بعد تأهل الرباعى تاليا شريف، لي لي السيد، سلمى الباز، نازلي عرفى إلى نصف النهائى.

تحت 15 سنة ناشئات: بعد تأهل الرباعى راما النجار، حبيبة رزق، ريناد هيثم، ليان مصطفى إلى نصف النهائى.

كما ضمنت مصر التواجد فى نهائى المنافسات التالية:

ناشئات تحت 11 سنة: بعد تأهل الثلاثى ليلى محسن، فريدة حكيم، ليليا مدحت إلى نصف النهائى.

ناشئات تحت 19 سنة: بعد تأهل الثلاثى جنى جلال، نادين الحمامى، سهيلة حازم إلى نصف النهائى.

وتنافس مصر فى 5 مسابقات وهى:

ناشئين تحت 13 سنة: حيث يلتقى مُعز المغازى مع الأمريكى بريندون تشان بينما يلتقى عمرو مصطفى مع الباكستانى محمد عدنان .

ناشئين تحت 15 سنة:حيث يلتقى ياسين بيومى مع الأمريكى فيفان ميهتا بينما يلتقى محمد أشرف مع المصنف الأول الإنجليزى علي خليل .

ناشئين تحت 17: حيث يلتقى آدم حول مع الأمريكى جاك الريانى، بينما يلتقى سيف الدين رفاعى مع الفرنسى أمير خالد جوزلين .

ناشئات تحت 17 سنة: حيث تلتقى مليكة تيمور مع لاعبة هونج كونج هيلين تانج، بينما تلتقى رقية سالم مع المصنفة الأولى للبطولة الهندية آناهات سينج .

ناشئات تحت 19 سنة: حيث يلتقى يوسف سالم مع الأمريكى ألكسندر دارتنيل بينما يلتقى إياد داوود مع الأمريكى كريستيان كابيللا .