شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب بين اتحاد الكرة وأسامة نبيه لوضع تحضيرات منتخب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أسامة نبيه المدير الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 اجتماعا مع اتحاد الكرة في غضون أيام قليلة؛ للاستقرار على خطة تحضير الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا، المقرر لها شهر أبريل المقبل فى كوت ديفوار.

واعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005. ويضم الجهاز الفني الجديد: أسامة نبيه مديراً فنياً، وعلاء عبده مدرباً عاماً، ومحمد عمر النور مدرباً، وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى، وحمادة أنور مديراً إدارياً، وأحمد عصام محللاً للأداء، وأيمن فريد طبيباً، ومحمد محروس للعلاج الطبيعي، وعباس حسنين أخصائي تدليك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر الماضي والتي تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي.

ونص الاتفاق على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائي مقسماً على ستة أقساط شهرية اعتباراً من أول فبراير المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألفا و500 دولار شهرياً شاملاً الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنوياً إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن .

إلا أن ميكالي عرض التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغاً فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.