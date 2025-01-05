شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الترجى التونسى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

سيكون عشاق كرة القدم العربية على موعد مع قمة مثيرة بين بيراميدز والترجى التونسى، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 21.93 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسى 19.95 مليون يورو.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى الحكم الكونغولي جيسي نكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي، الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني، الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا، الحكم الرابع، وهو من إفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي، من جيبوتي، بينما يراقب أداء الحكام رشيد سانوسي، من سيراليون، أما المنسق العام فهو محمد جيندور، من الجزائر.